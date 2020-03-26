В Генпрокуратуре заявили, что выявили в соцсетях новые фейки о коронавирусе – от введения комендантского часа в Москве до вымирания человечества. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием принять меры, — передает Интерфакс. В свою очередь, в СК сообщили о создании рабочей группы по выявлению ложных сообщений о заболевших в России коронавирусом, причем не в соцсетях, а в мессенджерах.