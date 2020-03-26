Петербург вслед за Москвой закрывает на неделю все заведения общепита, а также большинство магазинов

С 28-го марта бары, рестораны и кафе смогут работать только в режиме доставки еды. Должны быть закрыты также торговые центры и клубы. Власти города также запретили посещение религиозных организаций, — передает Интерфакс, но изданию «Фонтанка» в епархии РПЦ сказали, что храмы продолжат работать, и их закроют, только если будет введен режим ЧС.

Первыми об аналогичных мерах объявили власти Москвы и Подмосковья. К ним присоединились Омская область, Хабаровский край и Татарстан. В Москве и области с этого дня действует режим самоизоляции для граждан старше 65-ти. Как сообщила «Эху Москвы» вице-мэр Анастасия Ракова, в столице их 1 миллион 800 тысяч человек. Следующая неделя объявлена в России нерабочей, но граждан призывают оставаться дома.