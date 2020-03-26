В Исаакиевском соборе и в Спасе-на-Крови продолжаются богослужения, несмотря на угрозу с распространением коронавируса

В то же время музей, на балансе которых находятся обе церкви, закрыли по распоряжению губернатора.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит божественную литургию в Исакиевском соборе в ближайшее воскресенье. Судя по расписанию прихода храма, службы проходят ежедневно, несмотря на то, что государственный музей-памятник «Исакиевский собор» закрыт для посетителей. Вместе с другими музеями он прекратил работу по распоряжению Смольного о борьбе с коронавирусом. Официально закрыт и второй музейный храм — Спаса-на-Крови, однако по выходным службы проходят и здесь, рассказывает Интерфакс. По данным музея число прихожан, которые посещают богослужения, в последние дни значительно уменьшилось. Недавно одна из служб в Исакиевском соборе не состоялась из-за того, что на неё никто не пришёл. Однако расписание богослужений из-за эпидемии так и не изменили. Распоряжение о карантине не обязательно для церкви, напомнила историк религии, профессор Марианна Шахнович.

Добавим, что в Петербургской митрополии РПЦ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



По распоряжению Смольного в Петербурге ограничили работу кафе и рестораны. С сегодняшнего дня закрыли фудкорты и развлекательные организации в торговых центрах.



РПЦ с пониманием отнеслась к совету Сергея Собянина не ходить на службы, но церкви закрывать не будет. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на представителей рабочей группы при патриархе. РПЦ также не планирует менять порядок публичных богослужений.