Исследователи составили рейтинг самых благоприятных районов Москвы во время самоизоляции

Для этого использовали данные урбанистов и показатели геомаркетинговой аналитики с мобильных телефонов.

Лучше всего ограничения в связи с пандемией переживают в районах, которые расположены за МКАДом. К такому выводу пришли сотрудники консалтинговой компании RRG и it-эксперты из Habidatum после того, как изучили сто тридцать столичных муниципальных округов. Высшие баллы в рейтинге получили почти все районы за кольцом, за исключением Митино и Новокосино. Ближе к центру благоприятными признаны Перово, Хорошёво-Мнёвники и Капотня.

Эту оценку сделали на основе дневной и ночной плотности населения районов, концентрации там людей в часы пик, наличия первичной инфраструктуры, пешей доступности продуктовых магазинов и аптек, а также на основе данных о случаях заболевания коронавирусом.

Самыми плохими местами в этом отношении исследователи назвали места на юге и западе Москвы. Среди них Северное и Центральное Чертаново, Тропарёво-Никулино, Крылатское, Аэропорт и несколько прилегающих к ним районов.

При этом авторы исследования подчеркнули, что жители благоприятных районов всё равно не должны пренебрегать мерами предосторожности.