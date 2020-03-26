В Госдуму внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим ЧС на территории России

В Госдуму внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории России. Как передает Интерфакс, это инициатива самого кабмина. В пояснительной записке к документу говорится, что правительство должно иметь право вводить такой режим как на всей территории, так и в отдельных регионах.

Коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца. На это надеется Владимир Путин. Сегодня на встрече с предпринимателями он подчеркнул, что чем жестче принимаемые сейчас меры, тем короче они будут.