Басманный суд Москвы продлил до 7-го июня срок ареста четырем бывшим полицейским, которые проходят по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7-го июня срок ареста четырем бывшим полицейским, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Бывших сотрудников УВД Западного округа столицы обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.