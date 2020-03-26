Путин: Жесткость ограничительных мер, связанных с коронавирусом, позволит ускорить борьбу с этой угрозой

Жесткость ограничительных мер, связанных с коронавирусом, позволит ускорить борьбу с этой угрозой, — так считает Владимир Путин. Сегодня на встрече с предпринимателями Путин выразил надежду, что в России коронавирус удастся победить раньше, чем через три месяца.

Согласно данным оперативного штаба, в стране выявлено 840 инфицированных в 56-ти регионах. Больше половины из них в Москве. За сутки число зараженных увеличилось на 136 человек.