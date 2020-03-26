ОАЭ дали разрешение вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян

Объединенные Арабские Эмираты дали разрешение вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян. Как сообщают в МИДе, будут организованы пять рейсов.

Напомню, с завтрашнего дня Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами. Будут выполняться только чартерные рейса для вывоза россиян.