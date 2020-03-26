В США одна из радиостанции отказалась транслировать брифинги Белого дома по коронавирусу

В редакции заявили о возможной дезинформации со стороны администрации президента.

Национальная общественная радиостанция американского штата Вашингтон не будет больше транслировать пресс-конференции Белого дома по ситуации с распространением вируса из-за ложной и вводящей в заблуждение информации, которую невозможно проверить в режиме реального времени. Об этом говорится в заявлении редакции в Twitter. Там подчеркивается, что при этом радиостанция продолжит делиться со слушателями важными новостями о пандемии, имеющими отношение к штату. Какие именно сообщения из Белого дома содержали недостоверную информацию, не уточняется, но, как отмечает издание The Hill, американского президента Дональда Трампа часто критикуют за то, что он озвучивает данные, которые расходятся с заявлениями представителей системы здравоохранения, а поначалу и вовсе преуменьшал опасность вируса. Между тем, представитель Белого Дома Джадд Дир отреагировал на решение радиостанции заявлением о том, что некоторые СМИ не выполняют свой долг перед американцами, не давая им возможность узнавать точные и актуальную информацию о мерах, которые администрация Трампа принимает в условиях пандемии.

Вашингтон – один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов США. По последним данным, там выявлено более 2,5 тысяч случаев заражения.