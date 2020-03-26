Z Архив новостей новости
5 2 6 338
15:04, 26 марта 2020

В США одна из радиостанции отказалась транслировать брифинги Белого дома по коронавирусу

В редакции заявили о возможной дезинформации со стороны администрации президента.

Национальная общественная радиостанция американского штата Вашингтон не будет больше транслировать пресс-конференции Белого дома по ситуации с распространением вируса из-за ложной и вводящей в заблуждение информации, которую невозможно проверить в режиме реального времени. Об этом говорится в заявлении редакции в Twitter. Там подчеркивается, что при этом радиостанция продолжит делиться со слушателями важными новостями о пандемии, имеющими отношение к штату. Какие именно сообщения из Белого дома содержали недостоверную информацию, не уточняется, но, как отмечает издание The Hill, американского президента Дональда Трампа часто критикуют за то, что он озвучивает данные, которые расходятся с заявлениями представителей системы здравоохранения, а поначалу и вовсе преуменьшал опасность вируса. Между тем, представитель Белого Дома Джадд Дир отреагировал на решение радиостанции заявлением о том, что некоторые СМИ не выполняют свой долг перед американцами, не давая им возможность узнавать точные и актуальную информацию о мерах, которые администрация Трампа принимает в условиях пандемии.

Вашингтон – один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов США. По последним данным, там выявлено более 2,5 тысяч случаев заражения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 423 6 7020 20.03
Блоги

Рожденные 23 марта Поздравить…

5 318 6 5640 23.03
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 84 6 8678
Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин Решение было принято после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей в пятницу прививку, сообщает кабмин ФРГ

5 73 6 24917
Новости

В Кремле разъяснили, что налогом в 13% будут облагаться проценты по вкладам свыше 1-го миллиона рублей При этом счета суммироваться не будут…

5 46 6 5882
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…

5 68 6 9528 20.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…

5 331 6 47186 21.03
Новости

Каждая американская семья получит по три тыс. долл Это предусмотрено законопроектов в рамках пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса

5 76 6 27745
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 77 6 11254
Блоги

Алексей Мельников публицист

Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…

5 60 6 8970 21.03
Новости

Президент Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Об этом сообщил Дмитрий Песков…

5 41 6 6456
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 44 6 7313
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает смерть достойным наказанием за нарушение карантина по коронавирусу Человека, который таким образом создает проблемы самому себе, заболевает сам и заражает семью и соседей следует убивать…

5 47 6 7897
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 40 6 6673
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 32 6 5431
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Открываем 9 новых лабораторий В лабораториях установлено 36 комплектов современного оборудования. Специалисты сейчас проходят дополнительное обучение. В городские ПЦР-лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому…

5 47 6 8001 20.03

Популярное за неделю

Новости

Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на свои источники…

5 144 6 159838
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

С чего вы взяли, что людей в Кремле это волнует, что люди, которые только что обнулили рубль, что для них коронавирус — беда? Умирает кто? Умирает тот, кто болен другими болезнями, кто уменьшает соцнагрузку государства…

5 155 6 128118 21.03
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3236298
«Судебные процессы США, вторая половина XIX в.»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2502 22.03
Блоги

Леонид Гозман политик

Не получается гордиться Последние годы отучили меня верить в добрые мотивы наших властей и, в частности, Владимира Путина. И сразу, автоматически, начинаешь думать — зачем он это сделал?..

5 381 6 268803 23.03
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Почему врачи против тестов на коронавирус Почему врачи против тестов на коронавирус Что скрывает от нас главврач больницы в Коммунарке, куда свозят всех зараженных коранавирусом в Москве? Когда и как Москву накроет эпидемия?..

5 103 6 194922 22.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8402437
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4420652

Сегодня в эфире