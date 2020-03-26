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15:04, 26 марта 2020

Госавтоинспекция из-за коронавируса станет удаленно штрафовать нарушителей правил дорожного движения

Минимизация общения инспекторов и водителей станет одной из мер профилактики распространения коронавируса. Это касается и рассмотрения дел об административных правонарушениях. Их по возможности будут регистрировать на месте. Присутствие водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов дорожно-патрульной службы сведут к минимуму. И в подразделениях Госавтоинспекции автомобилисты тоже не должны находиться. Рассматривать дела об административных правонарушениях и оформлять ДТП в период пандемии будут по следующей схеме: водителям назначат конкретные день и время, их примут в специально отведённых помещениях, по возможности через окна приёма, сообщили Интерфаксу в ГИБДД. Сотрудники станут реже останавливать автомобилистов для проверок. Из-за коронавируса Госавтоинспекция отменит санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей. Число учащихся, которым предстоит одновременно сдавать экзамен на права, временно сократят.

Услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов и выдаче удостоверений переводятся в онлайн.



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