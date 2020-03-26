Коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца

На это надеется Владимир Путин. Сегодня на встрече с предпринимателями он подчеркнул, что чем жестче принимаемые сейчас меры, тем короче они будут. В Кремле уверены, что режим чрезвычайной ситуации необходимости вводить нет. Как выразился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, де-факто эпидемии в России нет, и ситуация гораздо лучше, чем во многих странах.