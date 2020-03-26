Убытки авиакомпаний от спецрейсов для вывоза россиян из-за рубежа составляют не менее 500 миллионов рублей в сути

Убытки российских авиакомпаний от спецрейсов для вывоза россиян из-за рубежа составляют не менее 500 миллионов рублей в сути. Такая оценка представлена в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта первому вице-премьеру Андрею Белоусову, — передает Интерфакс. Отметим, что в данную ассоциацию не входит «Аэрофлот».

Ранее оперативный штаб поручил Минтрансу и Минфину выделить средства для эвакуации россиян. Сегодня МИД должен был завершить формирование списков.

Многие россияне за рубежом продолжают находиться в сложной ситуации. Так, в Индии застряла большая группа российских граждан. Они даже разместили на сайте Change.org петицию с просьбой помочь им выехать на родину. Об этом «Эху Москвы» рассказала журналист Полина Мудрова.

В МИДе предупредили, что россияне, которые не предоставят информацию о себе в дипломатические ведомства сегодня, будут вынуждены искать пути возвращения домой самостоятельно.

У всех вернувшихся в Россию будут брать анализ на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что с завтрашнего дня будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие страны и обратно, за исключением полетов для вывоза россиян.