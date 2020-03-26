Основатель корпорации «Алибаба» Джек Ма подарил Министерству обороны России более 1-го миллиона медицинских масок

Их, а также 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции уже доставили из Китая самолетом ВКС России. Согласно официальным сообщениям, Сергей Шойгу в телефонном разговоре поблагодарил Джека Ма за помощь. Китайский предприниматель подчеркнул, что был тронут тем, как Россия помогала Китаю.