Представитель ВОЗ: Жесткий карантин в Москве и других городах России пока не нужен

Жесткий карантин в Москве и других городах России пока не нужен, — утверждает представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович. По ее словам, если в России и в Москве, в частности, люди смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти сложный период.

Сегодня же Владимир Путин на встрече с предпринимателями сказал, что важнейшая задача – сохранить жизнь и здоровье граждан. Он подчеркнул, что чем жестче принимаемые меры из-за коронавируса, тем короче они будут.

С субботы в Москве будут введены новые ограничения. О них рассказал в эфире ТВЦ Сергея Собянин.

В Подмосковье также с 28-го марта будут закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек.

РПЦ с пониманием отнеслась к совету Сергея Собянина не ходить на службы, но церкви закрывать не будет. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на представителей рабочей группы при патриархе. РПЦ также не планирует менять порядок публичных богослужений.