Западные СМИ высказывают сомнения по поводу достоверности новостей из Китая, который, якобы, победил коронавирус

Некоторые западные СМИ высказывают сомнения по поводу достоверности новостей из Китая, который, якобы, одержал победу над коронавирусом.

Пекин питает надежду на то, что скоро страна избавится от вируса, однако некоторые обстоятельства заставляют усомниться в правдоподобности статистики, пишет Франкфуртер рундшау (перевод сайта Инопресса). В минувшие выходные проявляющий некоторую независимость от властей Китая журнал Кайсин сообщил, что в Ухане после проводимых тестов по-прежнему ежедневно появляются несколько случаев коронавируса, протекающего бессимптомно. Одним из заразившихся в городе, как утверждается, стал врач, заболевший как раз от такого пациента.

Британская Гардиан цитирует другое китайское издание South China Morning Post, которое сообщает, что примерно треть больных коронавирусом не имеют симптомов или же они проявляются со значительным опозданием. Согласно гонконгскому телеканалу RTHK, жители Уханя рассказывали, что в городских госпиталях отказываются проводить тестирование заболевших. Статистика в провинции Хубей, отмечает Гардиан, также не учитывает повторные случаи заражения, каковых, только по официальным данным, в Китае насчитывается 5-10 процентов от общего количества вылеченных пациентов.

Западные наблюдатели считают, что Пекин скрывает новые случаи коронавируса, намереваясь возобновить рост экономической активности и рискуя при этом получить резкий скачок пандемии.