Федеральный оперативный штаб подтвердил, что в России два человека умерли от коронавируса, — сообщает Интерфакс. За сутки зафиксировано 182 новых случая заражения в 18-ти регионах. Общее число диагнозов в стране выросло до 840.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объявил о том, что к этому моменту в России нашли восемьсот сорок случаев заболевания. Их зарегистрировали в пятидесяти шести регионах страны. Больше всего – в Москве, где подтвердили пятьсот сорок шесть диагнозов. За ней идут Свердловская область с семью случаями, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где сейчас по пять больных.

В штабе отменили, что все найденные за минувшие сутки случаи касаются тех граждан, которые в последние две недели посещали другие страны. В инстанции добавили, что сейчас все эти люди содержатся в больницах в специальных инфекционных боксах.

Также в сообщении штаба сказано, что власти признали жертвами коронавируса двоих человек, которые вчера скончались в Москве. Они оба были старше семидесяти лет, в больницу их привезли с симптомами пневмонии и сопутствующими патологиями.

Американский университет Хопкинса в свою очередь сообщает, что тридцать восемь человек из России уже выздоровели от новой болезни. Всего в мире от неё избавились чуть более ста пятнадцати тысяч.

В Следственном комитете по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе, — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. По ее словам, в поисках фейков следователи «прочешут» интернет и мессенджеры.