Налогом в 13% будут облагаться проценты по вкладам свыше 1-го миллиона рублей

При этом счета суммироваться не будут, — разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал этот налог «восстановлением справедливости». По его словам, эта мера коснется менее 10% вкладчиков.

По сведениям Кремля, вклады от миллиона рублей составляют менее 10 процентов от общего числа вкладов населения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В любом случае, это менее 10 процентов. Я говорю о тех цифрах, о которых говорили руководители правительства на позавчерашнем многочасовом совещании у президента, и тех цифрах, которые были подтверждены Центральным банком», — заявил он.

Д.Песков назвал «неправильными» упомянутые журналистами данные, согласно которым доля вкладов свыше миллиона рублей составляет 55 процентов всего объёма средств граждан в российских банках. Именно такую статистику назвали ранее в Агентстве по страхованию вкладов. Ранее Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% доходы от банковских вкладов больше миллиона рублей. Президент озвучил это во вчерашнем обращении к нации из-за пандемии коронавируса. Путин также предложил поднять ставку налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, до 15%.

В течение какого времени будут действовать эти меры, не уточняется.

Власть затыкает дыры в экономике. Взять деньги решили, как обычно, с простых людей, а не с олигархов, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин.

Первый секретарь Московского городского комитета компартии РФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Считает введение налога с вкладов свыше одного миллиона рублей несправедливой мерой. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У людей суммы, в общем-то, небольшие, миллион и более в банках лежат. И то идет накопление на обычную жизнь, покупку той же машины, той же техники, на покупку квартиры. Опять будут обижать не тот олигархический класс, который вокруг кресла президента расположился, а берут простое население, да, сумевшего за какое-то время скопить эти средства. Считаю это несправедливым», — сказал он В.Рашкин добавил, что введение нового налога без общественного и законодательного обсуждения неприемлемо.

Владимир Путин предложил обложить налогом в 13 процентов доходы от банковских вкладов больше одного миллиона рублей. Президент озвучил это во вчерашнем обращении к нации из-за пандемии коронавируса.

Согласно словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мера по налогу с вкладов свыше миллиона рублей связана с восстановлением справедливого баланса в экономической сфере.

По мнению Рашкина, вводить подобные меры без общественного и законодательного обсуждения нельзя.