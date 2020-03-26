Правительство России получит право вводить режим чрезвычайной ситуации на территории страны, в том числе при возникновении эпидемий. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Законопроект даст кабинету министров возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Правительство получит полномочия координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Среди причин введения чрезвычайного положения в документе указаны болезни, которые представляют опасность для окружающих.

В случае возникновения ЧС или угрозы массового заболевания правительство сможет ограничивать торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней. Проект разработан в связи с необходимостью экстренно реагировать на распространение коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить о возможности введения чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По его словам, де-факто эпидемии в стране нет. В России ситуация с коронавирусной инфекцией гораздо лучше, чем во многих странах, — добавил Песков.

Россия с завтрашнего дня ограничивает авиасообщение с другими странами, всех вернувшихся будут проверять на наличие инфекции, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин просит граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные.

Новые ограничительные меры, направленные нвсеха борьбу с короновирусом, были приняты сегодня в Москве. Соответствующий указ опубликовал Мэр столицы Сергей Собянин.

Московский градоначальник сообщил сегодня о временном закрытии на территории города ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в период с 28 марта по 5 апреля. На это время останавливается также работа парихмахерских и салонов красоты. Будут закрыты парки отдыха имени Горького и на ВДНХ, музеи –заповедники Коломенское, Царицино и Кусково, Парк Зарядье и другие.

Сергей Собянин также рекомендовал верующим москвичам в период карантина по коронавирусу не посещать религиозные объекты. При этом запрета на деятельность храмов, мечетей и синагог в городе нет.

В то же время, все продовольственные магазины, в том числе расположенные в торговых центрах столицы, продолжат свою работу. Также остаются открытыми продовольственные рынки Москвы.

Добавим, что жителей других регионов Сергей Собянин настоятельно попросил не ездить в Москву.

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков опубликовал в Facebook видеоролик, в котором призвал всех людей старше 60 лет оставаться в своих домах.

С 26 марта до 14 апреля москвичи и жители Подмосковья старшего возраста по просьбе глав регионов должны оставаться дома.