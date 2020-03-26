Песков: Перенос Всенародного голосования по правкам в Конституцию не требует юридического обоснования

Перенос Всенародного голосования по правкам в Конституцию не требует юридического обоснования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта процедура законом не запрещается, если она никак не запрещается, то никакого юридического обоснования здесь не нужно. Она по умолчанию возможна. И президент отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей и их здоровья. Именно по этим соображениям дата перенесена на лучшее время», — сказал он.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к населению в связи с пандемией коронавируса сообщил о переносе Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что перенос голосования по поправкам «не предусмотрен действующим законодательством» и «еще более осложняет реализацию прав граждан».