Примерно половина населения планеты в той или иной степени попала под ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Это данные британского телеканала Скай Ньюс. По его подсчетам, в изоляции сейчас находятся не менее 3-х миллиардов человек, причем половина из них на жестком карантине. До конца марта закрыты школы почти в 40 странах.

Согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире зафиксировано более 470-ти тысяч инфицированных. Скончались более 21-й тысячи человек. 115 тысяч выздоровели.