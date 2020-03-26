В ГД внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории РA

В Госдуму внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории России. Как передает Интерфакс, это инициатива самого кабмина. В пояснительной записке к документу говорится, что правительство должно иметь право вводить такой режим как на всей территории, так и в отдельных регионах. В случае ЧС или угрозы массового заболевания кабмин сможет ограничивать торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней, а также вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заверил, что в России пока оснований для введения чрезвычайной ситуации нет, поскольку ситуация гораздо лучше, чем во многих странах.