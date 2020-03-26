Дело о массовой драке в селе Чемодановка, в которой прошлым летом погиб 1 человек и пострадали 20, передано в суд

По делу о драке проходит 28 человек. Все они жители Пензенской области. Они арестованы. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям. Это организация и участие в массовых беспорядках, убийство и покушение на него, сообщает сайт Следственного комитета. По версии следствия, вечером 13 июня прошлого года группа людей, используя незначительный повод, устроила массовые беспорядки, все это сопровождалось погромами и насилием. Один из пострадавших позже умер в больнице. Массовую драку устроили местные жители и цыгане. На следующий день жители вышли на сельский сход, часть его участников на время перекрыла движения на участке федеральной трассы Урал. Власти Пензенской области позже сообщили о якобы добровольном отъезде из села Чемодановка больше пятисот цыган. В свою очередь Новая газета рассказывала о почти тысяче человек, которым пришлось оставить свои дома. При этом в Волгоградской области, куда направились цыгане, уверяли, что речь идет о нескольких десятках. Месяц спустя власти Пензенской области объявили что цыгане начали возвращаться в свои дома. Многие из них, как сообщали СМИ местные жители разграбили.

Минувшей зимой жители Чемодановки пожаловались на притеснение местных властей и призвали их выселить цыган. Люди говорили, что опасаются нового конфликта, об этом сообщало интернет-издание лента.ру.