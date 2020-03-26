В России с каждым годом растет количество детей-сирот, не получивших бесплатное жилье

По данным Счетной палаты, на начало этого года жилье не получила 191 тысяча человек из 279-ти тысяч, которые стоят на жилищном учете. В девяти регионах страны сироты ждут квартиры более 20-ти лет. Дольше всего в Ингушетии и Чечне – 47 и 49 лет соответственно. Как указывают в Счетной палате, чтобы обеспечить всех детей-сирот жильем, нужно более 264-х миллиардов рублей.