Рубль опять теряет в цене вслед за снижением стоимости нефти

Акции многих российских компаний вновь дешевеют.

Курс доллара на открытии торгов сегодня превысил 79 рублей, евро – 86 рублей. Негативная динамика продиктована снижением нефтяных цен – стоимость барреля эталонной марки Brent на лондонской бирже опустилась до 27 долларов. Как поясняют аналитики, беспокойство по поводу сокращения спроса на нефть в условиях пандемии пересилило оптимизм, связанный с принятием американскими властями пакета мер экономической поддержки в связи с распространением коронавируса – эти новости ранее помогли рынку немного восстановиться. Также сильны негативные ожидания в преддверии публикации данных о росте количества заявок на пособие по безработице в США. Кроме того, инвесторы ждут виртуальный саммит «группы двадцати» по эпидемии, в котором примет участие и российский президент. На этом фоне фондовый рынок также открылся снижением. Индексы Мосбиржи и РТС потеряли почти по одному проценту. Лидером падения стал «Аэрофлот», чьи акции подешевели более чем на 5%. По несколько процентов потеряли «Норникель», АФК «Система», «НОВАТЕК»

Европейские биржевые индексы также снизились на несколько процентов.