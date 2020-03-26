В Москве на неделю, с 28-го марта по 5 апреля, закроют рестораны, кафе, непродовольственные магазины и салоны красоты

В Москве и Подмосковье на неделю, с 28-го марта по 5 апреля, закроют рестораны, кафе, непродовольственные магазины и салоны красоты. Власти рекомендуют гражданам не посещать и религиозные объекты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что временно закрывается доступ в крупные парки — ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники Царицыно и Коломенское, парки Зарядье, Сокольники и музей-усадьбу Кусково. Мэр также рекомендовал гостям столицы воздержаться от поездок в Москву, чтобы не подвергать себя лишнему риску.