В Кремле разъяснили, что налогом в 13% будут облагаться проценты по вкладам свыше 1-го миллиона рублей

При этом счета суммироваться не будут. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот налог «восстановлением справедливости». По его словам, эта мера коснется менее 10% вкладчиков, — сообщает ТАСС.

Предложение президента обложить налогом доходы по банковским вкладам свыше 1-го миллиона рублей может спровоцировать отток вкладов населения, — считает экономист Владислав Жуковский.

Выступая вчера с обращением к россиянам, Путин также предложил обложить налогом в 15% доход в виде процентов и дивидендов, который выводят из России на офшорные счета.