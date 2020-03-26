Решение о проведении, переносе или отмене Уимблдонского теннисного турнира будет принято на следующей неделе, — сообщает пресс-служба турнира. Уимблдон планировалось провести с 29-го июня по 12 июля. Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что приостанавливает проведение всех турниров до начала июня из-за коронавируса.