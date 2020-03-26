Междунардная шахматная федерация приостановила претендентский турнир, который должен был завершиться в Екатеринбурге 3 апреля. Соревнования будут продолжены позднее.

Турнир претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном оставался едва ли не единственным международным соревнованием, проходившим в России. С учетом создавшейся ситуации, гроссмейстеры играли без зрителей и под пристальным вниманием врачей. Первую половину двухкругового турнира организаторам удалось провести. Однако сегодня в ФИДЕ заявили, что не могут продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения шахматистов и официальных лиц домой. Отмечается, что в соответствии с ранее оговоренными правилами, результаты семи сыгранных раундов остаются в силе, и турнир будет возобновлен позднее в том же составе, начиная с партий восьмого тура.

Лидерами на вынужденный перерыв уйдут французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.