Курорты Северного Кавказа Архыз, Ведучи и Эльбрус закрывают горнолыжный сезон с 28-го марта по 6 апреля из-за распространения коронавируса. Туристам, которые в это время планировали приехать, обещают вернуть стоимость ски-пассов, — сообщает РИА.