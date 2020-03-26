Госавтоинспекция из-за коронавируса минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел, — сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается также, что временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей. Как долго будет действовать отсрочка, не уточняется.