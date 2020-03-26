Жуковский: Предложение обложить налогом доходы по депозитам свыше 1 миллиона рублей может спровоцировать отток вкладов

Предложение президента обложить налогом доходы по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей может спровоцировать отток вкладов населения. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Владислав Жуковский.

«Сама мера сейчас на доходы с депозитов свыше миллиона рублей не совсем уместна, потому что спровоцировать бегство вкладчиков из банков сегодня – это ситуация очень опасная. Многие региональные средние банки сейчас и без того столкнулись с тем, что население снимает рубли и бежит покупать валюту, а теперь исход будет более серьезным», — сказал он.

Ранее Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% доходы от банковских вкладов больше миллиона рублей. Президент озвучил это во вчерашнем обращении к нации из-за пандемии коронавируса. Путин также предложил поднять ставку налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, до 15%.