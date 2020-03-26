Следственный комитет будет искать распространителей фейков о коронавирусе

Ранее ведомство уже инициировало несколько проверок.

Выявлением тех, кто распространяет в том числе в интернете и мессенджерах заведомо ложные, способствующие паническим настроениям сведения о распространении коронавируса в стране, займется специальная рабочая группа СК. Создать ее поручил глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщается на сайте. Там отмечается, что речь идет, например, о публикации несоотвествующих действительности данных о количестве заболевших. «Таким фактам будет даваться уголовно-правовая оценка в соответствии с действующим законодательством». Следственный комитет и до этого начал несколько проверок из-за фейков о коронавирусе. Например, штраф грозит жителю Уссурийска – молодой человек выложил видеоролик, на котором он в защитном костюме рассказывает, что на его предприятии якобы все заразились новым вирусом. Сам мужчина назвал это шуткой. Претензии у также возникали и к радиостанции «Эхо Москвы», в эфире которой политолог Валерий Соловей назвал свою оценку количества жертв коронавируса в России. Этот материал был удален по предписанию Роскомнадзора, при этом в редакции с этим решением были не согласны, поскольку политолог в эфире высказал свое мнение.

В России в настоящий момент официально зафиксировано более 800 случаев заражения – большая часть инфицированных находятся в Москве