Крупнейшая российская сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Как рассказал «Ведомостям» представитель клиники, пациентов начнут принимать в ближайшие дни по программам обязательного и добровольного медицинского страхования. До сих пор заразившихся коронавирусом лечили только в государственных больницах.