В Москве с 28 марта закрывают все магазины, кроме продуктовых

Аптеки продолжат свою работу.

Меры будут действовать в столице во время нерабочей недели, которую объявил Владимир Путин. Временно прекратится деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Это сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, «семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения коронавируса».

Затронут ограничения и другие сферы. Рестораны, кафе, бары и столовые закрываются для посетителей и будут работать только на вынос. На следующей неделе нельзя будет погулять на ВДНХ, в парке Горького, в «Царицыне» и «Коломенском», парках «Зарядье», «Сокольники» и ряде других. Отдельно Сергей Собянин обратился к верующим, призвав воздержаться от посещения церквей и храмов. Жителей других городов мэр попросил временно не приезжать в столицу.

Введенные ограничения Сергей Собянин назвал «беспрецедентными в современной истории Москвы».