Россия с завтрашнего дня ограничивает авиасообщение с другими странами

Всех вернувшихся будут проверять на коронавирус, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин просит всех, у кого проблемы с вылетом, обратиться в посольства и консульства России за рубежом, сообщить свои контакты и необходимые данные.