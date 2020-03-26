Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными, но необходимыми ограничительные меры, введенные в столице в связи с распространением коронавируса. С 28-го марта по 5 апреля закрываются крупные торговые центры, предприятия общепита, за исключением обслуживания навынос и с удаленной доставкой, а также парикмахерские и центральные парки. Власти просят москвичей воздержаться от посещения религиозных объектов. Кроме того, мэр Собянин призвал жителей других регионов не приезжать в столицу, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Аналогичные ограничения будут действовать и в Подмосковье с 28-го марта по 5 апреля.