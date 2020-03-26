Мишустин: Правительство сегодня примет все решения по поручениям, прозвучавшим в обращении президента

Правительство уже сегодня примет все решения по поручениям, прозвучавшим в обращении президента, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения с другими странами, чтобы вывод средств из России в офшоры облагался налогов не менее 15%.

Накануне президент выступил со специальном обращении к гражданам в связи с короновирусом. Владимир Путин сообщил о ряде экономических мер, направленных на борьбу с пандемией. Для граждан с вкладами более 1 млн руб., устанавливается налог 13% на получаемые проценты. Доходы, уходящие в офшоры, облагаются налогом в 15%. Зато Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса будут понижены вдвое. Кроме того, Владимир Путин объявил о мерах социальной поддержки населения. Так, например, пособие по безработице будет увеличено с 8 тыс. до 12 тыс. руб. Все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут получать дополнительные выплаты.