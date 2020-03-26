Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной

Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на свои источники.

Российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, в которой Италия не нуждается, отмечает газета Stampa. По словам ее источников, 80 процентов грузов оказались абсолютно бесполезны или неэффективны. Газета также обратила внимание на то, что все российские специалисты, отправленные в Италию, генералы, полковники или майоры, а не медики. А сама операция находится в ведении минобороны России, а не здравоохранения. Таким образом Москва преследует свои политические и дипломатические интересы, полагают собеседники газеты. По их мнению премьер Италии Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы «укрепить личные отношения с Москвой». Именно после телефонного разговора лидеров двух стран Россия в конце прошлой недели направила в Италию девять транспортных самолетов с гуманитарной помощью и около сотни военных специалистов. Посол нашей страны в Италии Сергей Разов сказал РИА что Москва не пытается отправкой помощи добиться отмены европейских санкций. По его словам это не предмет торга.

В Италии от коронавируса умерли семь с половиной тысяч человек, число зараженных приближается к 75ти тысячам. Италия лидирует в мире по числу жертв, за ней следуют Испания и Китай.