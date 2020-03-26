Число жертв от коронавируса превысило двадцать тысяч

Лидером по смертности остаётся Италия.

Всего в мире сейчас выявлено четыреста семьдесят две тысячи случаев коронавируса. Больше всего больных нашли в Китае и Италии, а за ними идут Соединённые Штаты, Испания, Германия, Иран и Франция, — во всех этих странах счёт сейчас идёт на десятки тысяч.

Подавляющее большинство этих людей заболели в течение последних нескольких недель. Ровно месяц назад, двадцать шестого февраля, случаев нового заболевания в мире было в пять раз меньше.

При этом в КНР, которая всё еще возглавляет этот список, пик пандемии уже пройден. Из почти восьмидесяти двух тысяч заболевших на территории материкового Китая, на сегодняшний день примерно три четверти выздоровели.

Обратная ситуация наблюдается в США. По данным американского телеканала CNN, врачи опасаются, что пандемия в Штатах пройдет по итальянскому сценарию, и в Нью Йорке в связи с этим начали организовывать дополнительные морги.

Также в данных университета Хопкинса отмтечается, что в России сейчас выявлено 658 случаев заболевания и три смерти. При этом, штаб по борьбе с коронавирусом официально еще не признал, что эти люди погибли именно от новой болезни. В одном из эпизодов, который произошел с 79-тилетней женщиной власти настаивали, что причиной гибели был оторвавшийся тромб.