C 28-го марта по 5 апреля в Москве будут закрыты крупные торговые центры, рестораны, парикмахерские, ВДНХ, «Зарядье»

C 28-го марта по 5 апреля в Москве будут закрыты крупные торговые центры, рестораны, парикмахерские, а также ВДНХ, парк культуры «Зарядье», усадьбы Царицыно, Коломенское и парк Сокольники. Опубликован соответствующий указ мэра Собянина. Подчеркивается, что запрет не распространяется на продовольственные магазины. Можно будет купить и товары первой необходимости. Мэр также попросил москвичей воздержаться от посещения религиозных объектов. Ранее столичный градоначальник обратился к тем, кто собирается приехать в Москву на нерабочей неделе: «делать в Москве нечего. Увеселительные точки закрываются. Лучше находиться дома», — сказал Собянин.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к своим подписчикам в Инстаграме и попросила соблюдать режим изоляции.

Власти Москвы и Подмосковья призвали всех людей старше 65-ти лет соблюдать режим самоизоляции с 26-го марта по 14 апреля.