В России зафиксировано 182 новых случая Covid-19, общее число диагнозов 840

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Из 182 новых случаев 136 зафиксированы в Москве. Еще семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Якутии, по три — в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два — в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.