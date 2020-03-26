Экономист Жуковский: Без поддержки государства нерабочая неделя приведет к разорению предприятий по всей стране

При отсутствии поддержки со стороны государства объявленная президентом нерабочая неделя приведет к разорению предприятий по всей стране. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Владислав Жуковский, экономист.

«Чрезвычайная ситуация не вводится, но давайте-ка предприниматели сами за свой счет устроят целую неделю с оплачиваемым отпуском для своих работников и никакой компенсации со стороны бюджета не последует. В условиях, когда сжимается рынок, когда уже сейчас упал поток в ресторанах, кофейнях, гостиницах примерно в три-десять раз, когда нет выручки, непонятно, как платить налоги. Получается, что многие предприниматели обанкротятся, и в Москве, и в Подмосковье, и в других регионах. Сейчас в этом году вымрет несколько миллионов предприятий», — сказал он.

По мнению экономиста, меры, объявленные президентом в обращении к населению в связи с коронавирусом, не являются антикризисными.

«К сожалению, то, что было озвучено президентом – это попытка не потратить ни копейки из бюджета, не брать за себя ответственность. Говорите, что есть проблема, есть эпидемия, вы на работу не ходите, но мы ничего не делаем, чтобы вас поддержать и выживайте как хотите. Это никакая не антикризисная мера», — заключил В.Жуковский.

Владимир Путин на фоне пандемии коронавируса объявил следующую неделю нерабочей. Президент также предложил ряд мер социальной поддержки, в частности, выплачивать «всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно» и «предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам».