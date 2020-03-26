Сеть кинотеатров «Киномакс» решила с сегодняшнего дня закрыть все кинозалы в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса, — сообщили в компании. Ранее о закрытии кинотеатров объявила объединенная сеть кинотеатров «КиноОККО», «Синема парк» и «Формула кино», а также сеть «Каро».