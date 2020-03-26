Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. Так говорится в указе Сергея Собянина. Москвичам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов и от поездок в Москву. Вся туристическая индустрия поставлена на паузу. Также в Москве в выходную неделю будут закрыты салоны красоты, бани, спа-центры.