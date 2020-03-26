Российские врачи готовятся к взрывному развитию ситуации с распространением коронавируса, — сообщил главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Его цитирует РБК. По словам Малышева, за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза. Во всех регионах готовятся новые стационары и койки.