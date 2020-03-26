Сенатор Людмила Нарусова решила самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, — рассказал РИА руководитель комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Он подтвердил, что Нарусова не участвует в заседаниях с 24-го марта. Ранее источники РБК сообщили, что Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке. В то же время другой сенатор, Андрей Клишас, утверждает, что сегодня утром разговаривал с Нарусовой по телефону, и на здоровье она не жаловалась.