Военный самолет Су-27 потерпел крушение в Черном море

По данным Минобороны, истребитель совершал плановый полет и упал в воду недалеко от побережья Крыма.

Информация о падении Су-27 поступила накануне вечером. По данным Минобороны, инцидент произошел в 50 км от Феодосии.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, после того, как аппаратура уловила сигналы радиобуя, появилась надежда найти пилота живым. В район бедствия направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком». При этом отмечается, что сигналы получены из района, расположенного за пределами первоначальной зоны поиска. Тогда же военные сообщили, что поисковая операция затруднена из-за плохих погодных условий.

Добавим, что всего с спасательной операции участвуют шесть судов.