Сенат США одобрил рекордный пакет помощи экономике и населению страны на 2 триллиона долларов

Все члены Сената одобрили решение выделить колоссальную сумму, пишет New York Times. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и штатов, которые больше всего пострадали от коронавируса. Власти также выплатят семьям с детьми по 500 долларов за каждого ребенка. Тем, кто потерял из-за пандемии работу, увеличат пособие по безработице. Выплаты ждут и людей, которым сократили зарплату. На поддержку малого бизнеса предусмотрено почти 400 миллиардов долларов. Больницам и другим медучреждения направят 130 миллиардов. Число жертв коронавируса в Штатах превысило тысячу человек такие цифры приводит университет Джона Хопкинса, он собирает данные о заболевших и умерших от новой болезни в разных странах мира. Власти опасаются ухудшения ситуации и повторения в США итальянского сценария. В штате Нью-Йорк уже начали строить дополнительные морги и готовить рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа тел, сообщает телеканал CNN.

Проект закона уже завтра рассмотрит Палата Представителей Конгресса. Затем документ поступит к президенту. Дональд Трампу сказал, что готов сразу подписать пакет поправок.