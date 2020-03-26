Руководство ВТБ решило запустить программу по кредитным каникулам для пострадавших от коронавируса

Она начнет действовать со вторника, 31-го марта, — рассказали РБК в пресс-службе банка. По условиям программы все заемщики, находящиеся на больничном из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до 3-х месяцев. В банке уточнили, что все необходимые документы будут приниматься от клиентов дистанционно через контакт-центр.