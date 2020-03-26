Россия с завтрашнего дня приостанавливает все международные авиарейсы

Как долго будут действовать ограничения, пока неизвестно.

Правительство поручило Росавиации прекратить всё регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам, — сообщает агентство «Интерфакс». В распоряжении сказано, что рейсы должны быть отменены уже с завтрашнего дня. Исключение составляют те перелёты, которые нужны для вывоза россиян обратно в страну, и те, которые будут организовывать по особым распоряжениям кабинета министров.

Проводить эти рейсы будет министерство обороны, специальный лётный отряд «Россия» и несколько авиакомпаний.

При этом, вывозить граждан таким способом будут не из всех стран. В посольстве России в Китае сказали агентству ТАСС, что поскольку в КНР эпидемилогическая ситуация уже нормализовалась, высокой угрозы жизни россиян там нет, а следовательно, и спецрейсы поэтому не нужны.

Ранее директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявляла, что в начале недели за границей были около девяноста тысяч российских туристов, а сейчас их уже вдвое меньше.

Тем временем российские туристы в Индии просят о помощи. Они направили обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову и разместили петицию на сайте Change.org, — рассказала «Эху Москвы» журналист Полина Мудрова, которая сейчас находится в Индии.

В российском МИДе уточнили, что россияне, желающие вернуться на родину, должны сообщить о себе в посольства и консульства. Это необходимо сделать до 14:00 сегодняшнего дня.